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Конкурс на лучшие частушки о вакцинации сняли на видео

Александр Кузьмин
19 минут назад
Дом народного творчества Ленинградской области объявил конкурс на лучшую частушку о вакцинации от коронавируса. Видео публикуе telegram-канал “360”.
Сообщается, что целью организации является не только популяризация прививочной кампании, а также развлечение людей.
«Не хотим мы в Петербурге и Ленинградской области сидеть, как в Москве, с QR-кодами. Получается по-народному, весело, задорно. Вроде как народу нравится», — сказали в организации.
Стоит отметить, что принять участие может каждый. Нужно прислать свои работы организаторам и выложить ролики в соцсетях с хештегами. А потом интернет-голосование решит, кто победил.
Общество,Видео,Ленинградская Область,
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