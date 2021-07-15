Дом народного творчества Ленинградской области объявил конкурс на лучшую частушку о вакцинации от коронавируса. Видео публикуе telegram-канал “360”.

Сообщается, что целью организации является не только популяризация прививочной кампании, а также развлечение людей.

«Не хотим мы в Петербурге и Ленинградской области сидеть, как в Москве, с QR-кодами. Получается по-народному, весело, задорно. Вроде как народу нравится», — сказали в организации.