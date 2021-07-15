Блогер из Казахстана Мерей Жолшы сжёг флаг ЛГБТ-сообщества и популярную антистресс-игрушку. Видео, которое за сутки набрало полмиллиона просмотров, он опубликовал на своей странице Instagram.Мерей считает, что действия, когда мужчина любит мужчину, а женщина женщину, идут против религии.“Казахская сила - в благородстве. Здесь должен стоять только казахстанский флаг!” - сказал блогер во время сожжения флага ЛГБТ.Также мужчина кинул в костёр популярные игрушки “Поп-ит”, цвет которых похожа на флаг секс меньшинств.