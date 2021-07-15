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Казахстанский блогер снял на видео сожжение ЛГБТ-флага и антистресс игрушки

Александр Кузьмин
26 минут назад
Блогер из Казахстана Мерей Жолшы сжёг флаг ЛГБТ-сообщества и популярную антистресс-игрушку. Видео, которое за сутки набрало полмиллиона просмотров, он опубликовал на своей странице Instagram.
Мерей считает, что действия, когда мужчина любит мужчину, а женщина женщину, идут против религии.
“Казахская сила - в благородстве. Здесь должен стоять только казахстанский флаг!” - сказал блогер во время сожжения флага ЛГБТ.
Также мужчина кинул в костёр популярные игрушки “Поп-ит”, цвет которых похожа на флаг секс меньшинств.
Общество,В мире,Видео,Казахстан,
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