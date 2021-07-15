Москвичек призвали записываться в спецназ

Некоторые москвички пошли еще дальше. «А стриптиз будет?», — поинтересовалась одна из девушек. Другая сразу потребовала уточнений программы курса: «А танки будем осваивать? Пару ракет (сверхзвуковых желательно) тоже хотелось бы научиться запускать».

Еще одна москвичка заявила, что никакие отдельные курсы спецподготовки россиянкам не нужны, поскольку все необходимое у них уже есть. «Девушки, для вас спецназ — это семья. Хотите, пригласите к себе на постоянное проживание свекровь», — написала женщина.