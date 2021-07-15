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Москвичек призвали записываться в спецназ

Мослента
7 минут назад
Жительницам Москвы предложили пройти двухдневные курсы подготовки по методам спецназа. Организаторы, помимо прочего, пообещали научить желающих высотно-штурмовому альпинизму. Соответствующий пост в Facebook вызвал смех у пользовательниц сети.
Москвичек призвали записываться в спецназ
Фото: @specnazday@specnazday
«А чему вообще можно обучить за один день?», «Фоточки в инсту выложить! Ой, фсе», «И еще загадка, как в реальной жизни может пригодиться высотно-штурмовой альпинизм?» — оценили они.
Некоторые москвички пошли еще дальше. «А стриптиз будет?», — поинтересовалась одна из девушек. Другая сразу потребовала уточнений программы курса: «А танки будем осваивать? Пару ракет (сверхзвуковых желательно) тоже хотелось бы научиться запускать».
Еще одна москвичка заявила, что никакие отдельные курсы спецподготовки россиянкам не нужны, поскольку все необходимое у них уже есть. «Девушки, для вас спецназ — это семья. Хотите, пригласите к себе на постоянное проживание свекровь», — написала женщина.
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