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Россиян научили, как определить пальмовое масло в продуктах

Прайм
12 минут назад
Натуральное пальмовое масло содержит большое количество антиоксидантов, особенно бета-каротина и токоферола. Однако такое масло не используется в массовом производстве продуктов. При приготовлении практически всей промышленной выпечки, сладостей, десертов, майонеза, молочной продукции, продуктов фастфуда используют отбеленное пальмовое масло, на нем обжариваются полуфабрикаты, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева.
Как определить пальмовое масло в продуктах
Фото: ТАССТАСС
"Употребление пальмового масла в больших количествах может увеличить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что жировой состав пальмового масла на 50% представлен насыщенными жирами, употребление которых значительно повышает риск атеросклероза и неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов: инсультов и инфарктов", — пояснила она.
По ее словам, определить, содержится ли пальмовое масло в продукте в домашних условиях невозможно, так как оно содержит насыщенные и ненасыщенные жиры, как и другие масла. Сделать это можно только в лаборатории.
Однако если пальмовое масло входит в состав продукта, это должно быть указано на упаковке. Если производитель не указал этот ингредиент, то речь идет о фальсификации продукта. При этом производители могут вводить покупателей в заблуждение, обозначая наличие пальмового масла другими формулировками, отметила Михалева.
"Обратите внимание на такие обозначения: растительное масло (должен быть указан конкретный вид масла), пальмовый олеин, пальмовый стеарин, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, кондитерский жир, растительный заменитель жира, заменитель молочного жира, эквиваленты масла какао, заменители масла какао, фритюрные жиры, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топлёная смесь, маргарин", — посоветовала врач.
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