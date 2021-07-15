Как определить пальмовое масло в продуктах

Натуральное пальмовое масло содержит большое количество антиоксидантов, особенно бета-каротина и токоферола. Однако такое масло не используется в массовом производстве продуктов. При приготовлении практически всей промышленной выпечки, сладостей, десертов, майонеза, молочной продукции, продуктов фастфуда используют отбеленное пальмовое масло, на нем обжариваются полуфабрикаты, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева.

По ее словам, определить, содержится ли пальмовое масло в продукте в домашних условиях невозможно, так как оно содержит насыщенные и ненасыщенные жиры, как и другие масла. Сделать это можно только в лаборатории.