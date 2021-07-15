Платные вытрезвители в России заработают в октябре

Коммерческие вытрезвители откроются в России уже в октябре. В III квартале Минюст завершит экспертизу документов, которые регламентируют работу таких заведений, пишут «Известия».

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Минтруда и Документы, которые должны запустить механизм работы вытрезвителей, заинтересованные ведомства разрабатывали в течение года. Скорее всего, последними из них станут приказы Минздрава МВД , утверждающие правила организации таких учреждений.

По словам замминистра здравоохранения Олега Сагалая, порядок уже подготовлен и согласован всеми тремя указанными ведомствами.

В настоящее время он проходит экспертизу в Министерстве юстиции, после чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале, — цитирует газета представителя Минздрава.

В документе прописаны структура, штат, параметры помещений, освещённости и другие критерии. Вытрезвители рекомендовано оснастить душевыми, туалетами, камерами хранения и в обязательном порядке медкабинетом.

Полномочия по открытию вытрезвителей будут принадлежать региональной и муниципальной властям. При этом государство может предоставить под вытрезвители площади на льготных условиях. Частная клиника или другое предприятие, которые будут содержать учреждения, возьмут с постояльцев плату.

Доставлять в вытрезвители клиентов будут патрули полиции при соблюдении ряда определённых правил. Например, запрещено привозить в «трезвяк» подростков и беременных женщин.