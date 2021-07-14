Минздрав прояснил порядок получения медотводов

"Решение относительно выдачи справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимаются врачами той медицинской организации, где ведется наблюдение пациента по тому заболеванию, которое выступило причиной медотвода. Если установлено, что у пациента имеются временные противопоказания к вакцинации, то справку выдают на период 30 дней с последующей консультацией у специалиста, который выдал справку", – пояснил Мурашко.
"Случаются ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может сделать прививку. В такой ситуации риски заражения и тяжелых последствий от заболевания можно значительно сократить, если будут вакцинированы другие члены семьи", – объяснил он.