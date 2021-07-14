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Медотвод от прививки: Минздрав прояснил порядок получения справок

Анна Безрукова
35 минут назад
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обнародовал порядок получения медотвода от прививки против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Минздрав прояснил порядок получения медотводов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отметил руководитель Минздрава, в процессе получения медотвода медицинские противопоказания определяются лечащим врачом. При этом может идти речь как о временных, так и о постоянных противопоказаниях.
"Решение относительно выдачи справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимаются врачами той медицинской организации, где ведется наблюдение пациента по тому заболеванию, которое выступило причиной медотвода. Если установлено, что у пациента имеются временные противопоказания к вакцинации, то справку выдают на период 30 дней с последующей консультацией у специалиста, который выдал справку", – пояснил Мурашко.
Кроме этого, глава ведомства рассказал об исследовании, по итогам которого было определено, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека сокращается минимум на треть.
"Случаются ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может сделать прививку. В такой ситуации риски заражения и тяжелых последствий от заболевания можно значительно сократить, если будут вакцинированы другие члены семьи", – объяснил он.
Кроме этого, Мурашко добавил, что применять вакцину "Спутник V" при беременности рекомендуется, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальные риски для плода.
Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ВОЗ,Россия,
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