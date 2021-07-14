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Ведущая Первого канала назвала причину возвращения эмигрантов в Россию

Lenta.ru
27 минут назад
Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, почему на фоне пандемии коронавируса люди, эмигрировавшие из России, начали возвращаться на родину. Основной причиной в разговоре с NEWS.ru она назвала нехватку рабочих мест за рубежом.
Сябитова объяснила возвращение эмигрантов в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ведущая сообщила, что общалась с «женихами и невестами», приехавшими на родину, и спрашивала у них, почему они решили снова жить в России. В итоге Сябитова сделала вывод, что люди возвращаются из-за безработицы, резкий подъем которой произошел в других странах.
«Во-первых, там работы нет в связи с пандемией. В России работы много, отсюда и карьера, и все остальное», — резюмировала она.
«По моей статистике, наоборот, все возвращаются», — подчеркнула телеведущая.
Сябитова объяснила, что, составляя свое впечатление, она ориентировалась на героев программы «Давай поженимся!», «реагирующей на тренды». По словам свахи, в последнее время в передаче появилось много участников, которые вернулись в Россию из других стран.
Общество,Роза Сябитова,Россия,
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