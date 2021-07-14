Сябитова объяснила возвращение эмигрантов в Россию

Ведущая сообщила, что общалась с «женихами и невестами», приехавшими на родину, и спрашивала у них, почему они решили снова жить в России. В итоге Сябитова сделала вывод, что люди возвращаются из-за безработицы, резкий подъем которой произошел в других странах.