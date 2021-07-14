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Мурашко ответил на вопросы о влиянии вакцины на репродуктивную функцию и беременность

Газета.Ru
55 минут назад
Результаты исследований продемонстрировали, что вакцинация против коронавируса не оказывает какого-либо влияния на репродуктивную функцию. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА «Новости».
Мурашко ответил на вопросы о влиянии вакцины на репродуктивную функцию и беременность
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, вакцина также не оказывает отрицательного влияния и на беременность.
«Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины «Спутник V» не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства», — сказал министр.
Мурашко при этом добавил, что в группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции лучше прививать с 22-й недели беременности.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Ранее главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев опроверг миф о вакцинации против коронавируса.
Общество,Михаил Мурашко,Российский фонд прямых инвестиций,РИА Новости,Россия,
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