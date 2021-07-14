Мурашко ответил на вопросы о влиянии вакцины на репродуктивную функцию и беременность

Результаты исследований продемонстрировали, что вакцинация против коронавируса не оказывает какого-либо влияния на репродуктивную функцию. Об этом рассказал министр здравоохранения РоссииМихаил Мурашко, сообщает РИА «Новости».
Мурашко при этом добавил, что в группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции лучше прививать с 22-й недели беременности.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Ранее главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев опроверг миф о вакцинации против коронавируса.