"Мы знаем, что между отдельными людьми в странах Средней Азии есть проблемы, недавно мы наблюдали, как происходят конфликты. Но мы против того, чтобы жители этих стран переносили эти конфликты на территорию нашей страны, это недопустимо и это должно пресекаться законом. Граждане они нашей страны или они приехали к нам – нужно уважать законодательство Российской Федерации, и предпринимать по этому поводу меры", - заявил муфтий.
"Тем более, что мы живем в многонациональной, многорелигиозной стране Какие бы ни были эмоции, нужно только в рамках закона эти вопросы решать", - заключил Крганов.