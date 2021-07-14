В МЧС намерены разрешить дачникам сжигать мусор и разводить костры на участках

Кроме того, если в регионе введен противопожарный режим, дачникам запрещено разводить костры для приготовления шашлыков. Когда угрозы нет, костер на даче можно разводить как минимум в 50 метрах от дома. Если площадь участка слишком мала, необходимо использовать мангал, его можно установить в пяти метрах от дома. Мангал нельзя размещать вблизи сухой травы, дров, под ветвями деревьев, а также вплотную к заборам, стенам хозяйственных построек и беседкам.