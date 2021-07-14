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В МЧС намерены разрешить дачникам сжигать мусор и разводить костры на участках

Алиса Селезнёва
36 минут назад
МЧС России разработало проект постановления правительства, которым разрешается дачникам разводить костры и сжигать мусор на участках. Об этом сообщает ТАСС.
В МЧС намерены разрешить дачникам сжигать мусор и разводить костры на участках
Фото: ТАССТАСС
Проект содержит изменения в Правила противопожарного режима в России. Так, он вносит изменения в пункт 66, которым ранее было запрещено разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений.
«Слова «разводить костры» исключить», — говорится в тексте документа.
МЧС также предложило отменить запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов на дачных участках.
Ранее в Кадастровой палате Росреестра разъяснили, за какие нарушения дачникам грозят штрафы. В первую очередь штрафовать будут за несоблюдение противопожарных требований. В частности, на дачных участках запрещено было разводить костры для сжигания мусора и проводить пал сухой травы во время жары. Штраф для граждан за такие нарушения может достигать четырех тысяч рублей.
Кроме того, если в регионе введен противопожарный режим, дачникам запрещено разводить костры для приготовления шашлыков. Когда угрозы нет, костер на даче можно разводить как минимум в 50 метрах от дома. Если площадь участка слишком мала, необходимо использовать мангал, его можно установить в пяти метрах от дома. Мангал нельзя размещать вблизи сухой травы, дров, под ветвями деревьев, а также вплотную к заборам, стенам хозяйственных построек и беседкам.
Общество,Росреестр,МЧС,Россия,
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