Аксенов рассказал, что в регионе проведут рабочее совещание по транспорту и введут новые меры «по усилению работы».
«В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер», - подчеркнул глава Крыма.
По его словам, маски в общественном транспорте носят всего до десяти процентов пассажиров.
За последние сутки на полуострове выявили 375 новых случаев коронавируса, этот показатель стал антирекордом для Крыма.
Предыдущий максимум в 371 человека был зарегистрирован накануне. Из-за роста заболеваемости в регионе отменили массовые развлекательные мероприятия.
К 14 июля два компонента вакцины от коронавируса получили 280 тысяч жителей Крыма.