Аксенов рассказал, что в регионе проведут рабочее совещание по транспорту и введут новые меры «по усилению работы».

«В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер», - подчеркнул глава Крыма.

По его словам, маски в общественном транспорте носят всего до десяти процентов пассажиров.

За последние сутки на полуострове выявили 375 новых случаев коронавируса, этот показатель стал антирекордом для Крыма.

Предыдущий максимум в 371 человека был зарегистрирован накануне. Из-за роста заболеваемости в регионе отменили массовые развлекательные мероприятия.