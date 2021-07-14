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Аксенов рассказал о «катастрофе» в Крыму

Мария Иванова
1 час назад
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал катастрофой несоблюдение масочного режима в общественном транспорте полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.
Аксенов рассказал, что в регионе проведут рабочее совещание по транспорту и введут новые меры «по усилению работы».
«В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер», - подчеркнул глава Крыма.
По его словам, маски в общественном транспорте носят всего до десяти процентов пассажиров.
За последние сутки на полуострове выявили 375 новых случаев коронавируса, этот показатель стал антирекордом для Крыма.
Предыдущий максимум в 371 человека был зарегистрирован накануне. Из-за роста заболеваемости в регионе отменили массовые развлекательные мероприятия.
К 14 июля два компонента вакцины от коронавируса получили 280 тысяч жителей Крыма.
Общество,Видео,Сергей Аксенов,Республика Крым,
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