Инфекционист объяснил, почему важно прививать детей

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Вакцинацию российских подростков от коронавируса планируют начать до 20 сентября 2021 года.

Глава центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург рассказал об исследовании препарата для подростков 12-17 лет. С 5 июля его проводят на базе двух детских больниц: имени Башляевой и Морозовской.

В исследовании принимают участие сто подростков, 6 июля шестеро из них получили первый компонент вакцины.

Никаких серьезных побочных эффектов после прививки у подростков не было. Температура до 37 градусов поднялась лишь у двоих из них. Гинцбург подчеркнул, что это нормальная реакция.

Ученый предупреждал, что в последнее время дети начали переносить коронавирус тяжелее, чем в начале пандемии.

Каган отметил, что последняя волна коронавируса началась в России из-за низкого уровня коллективного иммунитета.

Он подчеркнул, что вакцинация подростков позволит снизить риск развития заболевания у самих школьников и вероятность распространения ими инфекции.