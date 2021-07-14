Инфекционист объяснил, почему важно прививать детей

Заслуженный врач России
, специалист по инфекциям Михаил Каган
рассказал, что вакцинация подростков позволит избежать очередной удаленки в школах. Об этом сообщает «Российская газета
».
Вакцинацию российских подростков от коронавируса планируют начать до 20 сентября 2021 года.
Глава центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург
рассказал об исследовании препарата для подростков 12-17 лет. С 5 июля его проводят на базе двух детских больниц: имени Башляевой и Морозовской.
В исследовании принимают участие сто подростков, 6 июля шестеро из них получили первый компонент вакцины.
Никаких серьезных побочных эффектов после прививки у подростков не было. Температура до 37 градусов поднялась лишь у двоих из них. Гинцбург подчеркнул, что это нормальная реакция.
Ученый предупреждал, что в последнее время дети начали переносить коронавирус тяжелее, чем в начале пандемии.
Каган отметил, что последняя волна коронавируса началась в России из-за низкого уровня коллективного иммунитета.
Он подчеркнул, что вакцинация подростков позволит снизить риск развития заболевания у самих школьников и вероятность распространения ими инфекции.
«Действует неукоснительное правило - требования к безопасности детской вакцины очень высокие», - отметил ученый.