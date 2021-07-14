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Инфекционист объяснил, почему важно прививать детей

Мария Иванова
18 минут назад
Заслуженный врач России, специалист по инфекциям Михаил Каган рассказал, что вакцинация подростков позволит избежать очередной удаленки в школах. Об этом сообщает «Российская газета».
Инфекционист объяснил, почему важно прививать детей
Фото: ТАССТАСС
Вакцинацию российских подростков от коронавируса планируют начать до 20 сентября 2021 года.
Глава центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург рассказал об исследовании препарата для подростков 12-17 лет. С 5 июля его проводят на базе двух детских больниц: имени Башляевой и Морозовской.
В исследовании принимают участие сто подростков, 6 июля шестеро из них получили первый компонент вакцины.
Никаких серьезных побочных эффектов после прививки у подростков не было. Температура до 37 градусов поднялась лишь у двоих из них. Гинцбург подчеркнул, что это нормальная реакция.
Ученый предупреждал, что в последнее время дети начали переносить коронавирус тяжелее, чем в начале пандемии.
Каган отметил, что последняя волна коронавируса началась в России из-за низкого уровня коллективного иммунитета.
Он подчеркнул, что вакцинация подростков позволит снизить риск развития заболевания у самих школьников и вероятность распространения ими инфекции.
«Действует неукоснительное правило - требования к безопасности детской вакцины очень высокие», - отметил ученый.
Общество,Михаил Каган,Александр Гинцбург,Россия,
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