Накануне Боярский опроверг в разговоре с журналистами слухи о своей госпитализации с COVID-19. Артист подчеркнул, что у СМИ неверная информация. Представитель музыканта в беседе с РИА Новости подчеркнул, что 71-летний артист находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревают COVID-19. Однако в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский находится в больнице и лечится от COVID-19 в «хороших условиях».