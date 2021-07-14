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Друг Боярского заявил, что актёр не отвечает на звонки

News.ru
34 минуты назад
Советский и российский актёр Иван Краско в беседе с NEWS.ru рассказал, что его друг — артист Михаил Боярский — не отвечает на звонки. Накануне в СМИ появилась информация о якобы госпитализации Боярского с COVID-19.
Ничего неизвестно. Я ему (Боярскому. — NEWS.ru) звоню, он не отвечает, — отметил Краско.
Накануне Боярский опроверг в разговоре с журналистами слухи о своей госпитализации с COVID-19. Артист подчеркнул, что у СМИ неверная информация. Представитель музыканта в беседе с РИА Новости подчеркнул, что 71-летний артист находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревают COVID-19. Однако в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский находится в больнице и лечится от COVID-19 в «хороших условиях».
Информация о якобы госпитализации Боярского с COVID-19 появилась днём 14 июля. По данным СМИ, у артиста седьмой день наблюдается коронавирусная инфекция и медики решили положить его в Боткинскую больницу трое суток назад.
Боярский известен ролью д'Артаньяна в советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1978), а также в продолжениях ленты — «Мушкетёры двадцать лет спустя» (1992) и «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993). Ещё одним заметным образом Боярского стал казак Мосий Шило в «Тарасе Бульбе» (2008).
Ранее сообщалось, что советская и российская актриса Ирина Алфёрова до сих пор находится в больнице, но серьёзных опасений её состояние здоровья не вызывает. Наследница артистки рассказала, что заболевшая коронавирусом родственница чувствует себя прекрасно.
Общество,Видео,Тарас Бульба,Ирина Алферова,Иван Краско,Михаил Боярский,РИА Новости,
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