Самарская область в июле останется без телевидения

Самарской области в течение нескольких дней временами не будет работать телевидение из-за профилактики оборудования. Об этом пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на правительство региона.

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Вещание двадцати цифровых эфирных каналов приостанавливают с 07:00 до 16:00 13 июля в Большой Глушице, 15 июля - в Сергиевске, 21 июля - в Самаре.

В это же время в эти же дни (а также 14 июля) будет проводиться профилактика на аналоговых телеканалах и радиостанциях.

Несколько дней назад жители двух районов Самары - Кировского и Промышленного - остались без электричества. Энергия отключилась из-за аварии на Самарской ТЭЦ.