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Самарская область в июле останется без телевидения

Мария Иванова
34 минуты назад
В Самарской области в течение нескольких дней временами не будет работать телевидение из-за профилактики оборудования. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на правительство региона.
Самарская область в июле останется без телевидения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вещание двадцати цифровых эфирных каналов приостанавливают с 07:00 до 16:00 13 июля в Большой Глушице, 15 июля - в Сергиевске, 21 июля - в Самаре.
В это же время в эти же дни (а также 14 июля) будет проводиться профилактика на аналоговых телеканалах и радиостанциях.
Несколько дней назад жители двух районов Самары - Кировского и Промышленного - остались без электричества. Энергия отключилась из-за аварии на Самарской ТЭЦ.
Авария на время парализовала работу троллейбусов, трамваев, лишила света жилые дома и магазины.
Общество,Комсомольская правда,Самарская Область,
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