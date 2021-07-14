Новые правила: Дачников ждут послабления

МЧС России разработало проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках, соответствующий документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Проект содержит изменения в Правила противопожарного режима в РФ. Их пункт 66 ранее запрещал разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений.

"Слова "разводить костры," исключить", - говорится в тексте проекта.

Также из этого пункта планируется вычеркнуть запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, которые предлагалось уничтожать в специально установленных властями местах.

Из пункта 65 Правил противопожарного режима предлагается убрать запрет на разведение костров, приготовление пищи на открытом огнем, включая мангалы, сжигать отходы.