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МЧС планирует разрешить дачникам разводить костры на своих участках

ТАССиещё 7
12 минут назад
МЧС России разработало проект постановления правительства, разрешающий разводить костры и сжигать мусор на дачных участках, соответствующий документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Новые правила: Дачников ждут послабления
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Проект содержит изменения в Правила противопожарного режима в РФ. Их пункт 66 ранее запрещал разводить огонь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений.
"Слова "разводить костры," исключить", - говорится в тексте проекта.
Также из этого пункта планируется вычеркнуть запрет на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, которые предлагалось уничтожать в специально установленных властями местах.
Из пункта 65 Правил противопожарного режима предлагается убрать запрет на разведение костров, приготовление пищи на открытом огнем, включая мангалы, сжигать отходы.
Новые Правила противопожарного режима в России вступили в силу 1 января 2020 года. Предыдущие правила принимались в 2012 году, из них были исключены устаревшие и избыточные положения. Документ будет действовать до 2026 года, после чего подлежит пересмотру в соответствие с требованиями времени.
Общество,МЧС,
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