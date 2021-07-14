Прививака: россиянин придумал талисман вакцинации

Россиянин Антон Шутов создал талисман вакцинации - Прививаку, который напоминает о необходимости сделать прививку. Как сообщает News.ru , за основу Шутов взял маскота ЧМ-2018 - волка Забиваку.

Фото: ТАСС ТАСС

Прививака, в отличие Забиваки, не очень спортивный - он располнел на самоизоляции. Шутов добавил к изображению волка четыре шприца, которые символизируют российские вакцины от COVID-19.

На картинке Прививака, одетый в футболку с надписью «5G ROUTER», пинает коронавирус.

«Прививочная кампания продвигается в России и правда не очень хорошо, а что из последнего у нас в стране прям общепризнанно взлетело? ЧМ по футболу 2018 года!» - объяснил Шутов свою задумку.

По его словам, в непростые времена людям помогает юмор, с этой целью и был придуман Прививака.

«Самое страшное, что я сам долго сомневался, стоит ли прививаться. Сильное впечатление на меня произвело ухудшение состояния Петра Мамонова, так что я решился. И таких сомневающихся очень много. Хотелось бы их подтолкнуть к правильному решению», - заключил он.

В Москве и многих других регионах России идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг - общепита, МФЦ, салонов красоты, банков, транспорта, образования (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).