Генерал ФСБ оценил идею татуировок с QR-кодами

Во-первых, это креативно. Во-вторых, совершенно не затратно. В-третьих, это временно, как мы понимаем. В-четвёртых, не надо с собой носить никаких документов. Если действительно QR-код в таком варианте устроит тех людей, которые за ним должны следить, то почему нет. Ну прикольно, прикольно, — сказал Михайлов.
Иногда изумляюсь, когда говорят, что нас метят с помощью уколов, вживляют какие-то чипы... Что за бред? Если хоть кто-то придумал бы жидкий чип, то он бы получил три Нобелевских премии. Поэтому я в этом очень глубоко сомневаюсь, — пояснил Михайлов.