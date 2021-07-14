Генерал ФСБ оценил идею татуировок с QR-кодами

Он добавил, что каждый сам выбирает, что делать с телом, а тут ещё и возможность использовать его функционально. Смысла сделать такую татуировку постоянной генерал-лейтенант не видит. Это нелепо, потому что очередная прививка будет требовать новый QR-код.