Туристы массово отказываются от Сочи и Анапы

Россияне отказались примерно от 50% туров в Краснодарский край
, забронированных ранее на август. Доля отмен в санаториях пока составляет 10%. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщают «Известия
».
Ранее в Краснодарском крае из-за роста заболеваемости коронавирусом приняли решение об ужесточении требований к гостям. С 1 августа непривитые туристы с отрицательным ПЦР-тестом смогут приезжать на Кубань, но с одним условием - вакцинироваться в течение трех дней. Ограничения не коснутся отдыхающих, которым вакцинация не рекомендована врачами.
Глава региона Вениамин Кондратьев
подчеркнул, что в случае вспышки коронавируса в отеле или пансионате все здание превращается в обсерватор, «а этого никто не хочет».
Отказов от туров в Краснодарский край после 1 августа уже около 50%. Остальные клиенты торопятся сделать вакцину, чтобы не лишиться денег, заявил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян
.
«Туристов смущает, что постоянно меняются правила игры, они не знают, что будет завтра. Многие ждали послаблений от главы края, но правила, наоборот, ужесточаются», - пояснил он.
Турператоры прогнозируют, что краснодарские гостиницы столкнутся с отсутствием туристов уже после 20 августа, так как россияне практически перестали бронировать номера. Загрузка отелей может упасть в сентябре на 20–30%.
При этом растет интерес отдыхающих к альтернативным направлениям. Так, бронирования отдыха в Крыму выросли на 20%, в Абхазии — на 30%, хорошую динамику показывает и Турция.