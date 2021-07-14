Туристы массово отказываются от Сочи и Анапы

Россияне отказались примерно от 50% туров в Краснодарский край , забронированных ранее на август. Доля отмен в санаториях пока составляет 10%. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщают « Известия ».

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Ранее в Краснодарском крае из-за роста заболеваемости коронавирусом приняли решение об ужесточении требований к гостям. С 1 августа непривитые туристы с отрицательным ПЦР-тестом смогут приезжать на Кубань, но с одним условием - вакцинироваться в течение трех дней. Ограничения не коснутся отдыхающих, которым вакцинация не рекомендована врачами.

Глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в случае вспышки коронавируса в отеле или пансионате все здание превращается в обсерватор, «а этого никто не хочет».

Отказов от туров в Краснодарский край после 1 августа уже около 50%. Остальные клиенты торопятся сделать вакцину, чтобы не лишиться денег, заявил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян

«Туристов смущает, что постоянно меняются правила игры, они не знают, что будет завтра. Многие ждали послаблений от главы края, но правила, наоборот, ужесточаются», - пояснил он.

Турператоры прогнозируют, что краснодарские гостиницы столкнутся с отсутствием туристов уже после 20 августа, так как россияне практически перестали бронировать номера. Загрузка отелей может упасть в сентябре на 20–30%.