Майор российской полиции 25 лет проработал с поддельным дипломом

Фото: Telegram-канал Ni MashTelegram-канал Ni Mash
Житель Нижнего Новгорода 25 лет проработал в полиции с поддельным дипломом и стал майором. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
47-летний мужчина пришел работать в органы внутренних дел еще в 1995 году. Через два года ему предложили аттестоваться. Для офицерской должности понадобился диплом о среднем специальном образовании, мужчина его предоставил.
С поддельным дипломом он дослужился до звания майора и работал начальником межрайонного отдела Росгвардии Кстовского района.
В июне 2021 года полицейский принял решение уйти на пенсию, однако в его планы вмешалась служба безопасности. Сотрудники изучили архивы после увольнения майора и обнаружили, что он пришел работать в органы с поддельным дипломом.
В содеянном пенсионер сознался.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае командир отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых 17 лет работал по поддельному диплому.