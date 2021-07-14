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Майор российской полиции 25 лет проработал с поддельным дипломом

Lenta.ru
1 час назад
Майор российской полиции 25 лет проработал с поддельным дипломом
Фото: Telegram-канал Ni MashTelegram-канал Ni Mash
Житель Нижнего Новгорода 25 лет проработал в полиции с поддельным дипломом и стал майором. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
47-летний мужчина пришел работать в органы внутренних дел еще в 1995 году. Через два года ему предложили аттестоваться. Для офицерской должности понадобился диплом о среднем специальном образовании, мужчина его предоставил.
С поддельным дипломом он дослужился до звания майора и работал начальником межрайонного отдела Росгвардии Кстовского района.
В июне 2021 года полицейский принял решение уйти на пенсию, однако в его планы вмешалась служба безопасности. Сотрудники изучили архивы после увольнения майора и обнаружили, что он пришел работать в органы с поддельным дипломом.
В содеянном пенсионер сознался.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае командир отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых 17 лет работал по поддельному диплому.
Общество,Росгвардия,МВД,
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