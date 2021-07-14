Обнародованы неизвестные улики с места гибели группы Дятлова

Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич рассказал о нескольких предметах с перевала, которые якобы говорят об инсценировке на месте трагедии. Об этом сообщает телеканал « Звезда ».

Фото: ТАСС ТАСС

На выставке в Екатеринбурге представили личные вещи погибших на перевале Дятлова, в том числе армейскую фляжку и стальной шип от горного ботинка.

Видео дня

Кунцевич считает, что фляжка не могла принадлежать участникам похода.

«Юра Юдин [член группы, вернувшийся домой из-за болезни, - прим.ред.], который остался жив, тоже подтвердил, что не было у них спирта. Юдин отвечал за этот вопрос, и он не смог достать в Свердловске спирт», - заявил Кунцевич.

Он добавил, что для спирта в походы обычно брали плоские резиновые грелки, которые удобно нести.

Также глава фонда заявил, что у членов группы Дятлова не было ботинок с шипами. По его словам, такую обувь производили на свердловской фабрике по заказу военных.

«Он [шип] выворочен был, такое представление, что кто-то в этих ботинках лез на кедр и как-то повернул ногу круто, и этот шип впился в дерево», - рассказал он.

Зимой 1959 года на одном из уральских перевалов погибли девять туристов из клуба Уральского политехнического института. Группу возглавлял Игорь Дятлов, позже перевал получил его имя.

Выдвигались различные версии трагедии, в том числе конспирологические: об испытании радиоактивного оружия, убийстве туристов и контакте с пришельцами. По официальной версии, смерть группы Дятлова была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».

В феврале 2019 года из-за общественного внимания к теме Генпрокуратура России решила провести проверку версий гибели туристов. Все три версии, которые в ведомстве сочли наиболее вероятными, были связаны с природными явлениями: лавина, снежная доска или ураган. В июле 2020-го прокуроры рассказали, что версия о лавине нашла свое полное подтверждение.