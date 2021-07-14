Пока вы спали: В России готовят футбол к реформам

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В России готовят футбол к реформам

Российский футбольный союз обнародовал «Официальное заявление о реформах лиг», в котором констатировал, что футбол в стране стагнирует, «не привлекая новых волн интереса и новых денег». При этом «в спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее».

По данным РФС, при помощи голландской аналитической компании Hypercube было разработано несколько вариантов реформ. Они предполагают «больше матчей между прямыми конкурентами в таблице и почти полное избавление от пустых игр», однако окончательное решение о пути, по которому пойдет реформирование российского футбола пока не принято.

Лукашенко и Путин вновь встретились

После пятичасовых переговоров лидеры стран договорились, что цена на российский газ для Белоруссии останется в 2022-м на прежнем уровне. Также президенты отметили рост товарооборота и тесные экономические связи. «Мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика (Украина. – Прим.ред.). Мы не рвали связи! Поэтому сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили — тоже благодаря инвестициям Российской Федерации!» - подчеркнул в ходе встречи Лукашенко.

Зеленский заочно поспорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский , выступая на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», прокомментировал статью российского лидера Владимира Путина об отношениях двух стран, выразив несогласие с рядом тезисов. Об этом пишет «Коммерсант».

В частности, отвечая на критику закона о «коренных народах» Владимир Зеленский отметил, что России «много вещей не нравится». Он также подчеркнул, что «не по-братски» забывать о роли украинцев в победе над фашизмом. «Больше похоже на Каина и Авеля — что-то из этой истории», - заметил президент Украины.

Суд вернул деньги семье бывшего генерала МВД

Басманный райсуд отказался продлевать арест денег, изъятых во время обыска в подмосковной квартире бывшего заместителя начальника Следственного департамента МВД Александра Бирюкова , обвиненного в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает «Коммерсант».

Во время обыска в квартире генерал-майора Бирюкова было найдено $28,4 тыс., 9,78 тыс., £215, а также 40 тыс. руб. Следователи посчитали эти деньги частью взятки, переданной бывшему правоохранителю за развал его уголовного дела о мошенничестве, и оформили как вещественное доказательство. В свою очередь Бирюков настаивал на законном происхождении денег, говоря о том, что они принадлежат даже не ему, а членам семьи. В итоге суд решил, что криминальное происхождение наличности не доказано следствием.

Родителей обяжут платить за ДТП детей

Признанный виновником ДТП велосипедист будет обязан оплатить ущерб, причиненный автомобилю. Если же виноват несовершеннолетний, то платить обяжут его родителей, пишут «Известия».