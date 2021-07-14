Пока вы в маске: РФ вышла на четвертое место по заражению COVID в мире

Россия вышла на четвертое место по числу заражений коронавирусом в мире

Россия переместилась на четвертое место по количеству случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, следует из официальной статистики на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 13 июля. По подсчетам организации, с 5 833 175 заболевшими страна опередила по этому показателю Францию , где число случаев инфицирования составляет 5 700 017 раз.

В России определили сроки вакцинации подростков от COVID-19

Глава центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург рассказал, что вакцинацию подростков от коронавируса планируют начать до 20 сентября 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости. Гинцбург пояснил, что в Москве началось исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет.

Ученый раскрыл особенности распространения новой волны COVID в России

Александр Горелов. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в настоящее время наблюдается в регионах, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Петербург, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

В Туве вводят новые ковид-ограничения

Власти Тувы ограничивают работу общепита (он будет работать только навынос), прекращают работу транспорта в выходные, откладывают заключение браков. Об этом сообщает РИА Новости. Также для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс «Центр Азии», сообщила пресс-служба правительства республики.

Европейский регулятор ответил на заявления Reuters о «Спутнике V»