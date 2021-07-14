Туристов предупредили о новой схеме мошенничества

Как рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст, мошенники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на настоящем сайте бронирования, и после получения обращений они связываются с туристами напрямую и просят ещё раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты. На этом этапе сайт подменяется на поддельный, и жертва переводит деньги, не подозревая об обмане.

Эксперт советует туристам не взаимодействовать с гостиницей по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте. Кроме того, необходимо внимательно следить за SMS, в котором должно быть указано назначение платежа. Если возникают сомнения, что перевод может быть адресован другому человеку, лучше позвонить в банк и уточнить.