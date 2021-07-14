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Российских туристов предупредили о новой схеме обмана мошенниками

Говорит Москва
42 минуты назад
Злоумышленники стали активно использовать подложные сайты по бронированию жилья, передаёт РИА Новости.
Туристов предупредили о новой схеме мошенничества
Фото: ТАССТАСС
Как рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст, мошенники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на настоящем сайте бронирования, и после получения обращений они связываются с туристами напрямую и просят ещё раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты. На этом этапе сайт подменяется на поддельный, и жертва переводит деньги, не подозревая об обмане.
Эксперт советует туристам не взаимодействовать с гостиницей по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте. Кроме того, необходимо внимательно следить за SMS, в котором должно быть указано назначение платежа. Если возникают сомнения, что перевод может быть адресован другому человеку, лучше позвонить в банк и уточнить.
Общество,РИА Новости,
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