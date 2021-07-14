Россия снова в лидерах по заболеваемости COVID-19

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За все время с начала пандемии в России выявили 5 833 175 случаев коронавируса. В Бразилии, занимающей третье место, за все время заразились более 19 миллионов человек, на втором месте находится Индия (почти 31 миллион инфицированных), а возглавляют список США (около 33,5 миллиона).

За прошлые сутки в России выявили 24 702 случая коронавируса (днем ранее прирост составил 25 140 случаев), в том числе 4991 случай - в Москве, 2550 случаев - в Московской области, 1936 - в Санкт-Петербурге.

За 24 часа зафиксировали 780 смертей людей, инфицированных коронавирусом. За сутки в стране выписали 19 566 переболевших.