Жители Крыма попросили Аксенова ввести ограничения для туристов

Поездки в Крым пользуются большой популярностью. Бронирования выросли на 20%, заявил генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
Крымчане обращаются к главе республике на странице "ВКонтакте".
"Количество заболевших постоянно растет, а абсолютно никаких ограничительных мер по прибытию отдыхающих, в отличие от всех курортных регионов России, не принимается!" — оставила комментарий Елена Щукина-Ревва.
По мнению других пользователей соцсети, нужно закрыть въезд для туристов из-за ситуации с распространения коронавирусной инфекции в Крыму. Глава Крыма объявил о новых ограничениях в республике. Ограничения касаются оказания услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, дискотек, работы ночных клубов, концертных и танцевальных залов.