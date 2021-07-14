Жители Крыма попросили Аксенова ввести ограничения для туристов

По мнению других пользователей соцсети, нужно закрыть въезд для туристов из-за ситуации с распространения коронавирусной инфекции в Крыму. Глава Крыма объявил о новых ограничениях в республике. Ограничения касаются оказания услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, дискотек, работы ночных клубов, концертных и танцевальных залов.