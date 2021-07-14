Основатель Yota предложил построить ветку БАМа за свой счет

По ее словам, протяженность новой железной дороги составит около 500 километров. Ожидается, что новая ж/д ветка позволит поставлять 30 млн тонн угля в год.

Представитель «А-Проперти» сообщила, что строительство железной дороги и порта (нового угольного терминала в заливе Удская губа, в районе поселка Чумикан на побережье Охотского моря) займет «примерно пять лет» и проект будет реализован исключительно за счет средств группы Эльгинского угольного комплекса, собственных и привлеченных средств. «Привлечение субсидий и/или иных мер государственной поддержки в рамках данного проекта не предполагается», – подчеркнула Харитонова.