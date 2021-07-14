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Основатель Yota нашел деньги на новую ж/д ветку к Тихому океану

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
36 минут назад
Принадлежащая основателю оператора Yota Альберту Авдоляну компания «А-Проперти» предложила построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения до Охотского моря и порта для экспорта угля, заявила представитель фирмы Анастасия Харитонова.
Основатель Yota предложил построить ветку БАМа за свой счет
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
«А-Проперти» Альберта Авдоляна намеревается построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения (95% принадлежит компании, еще 5% у «Ростеха») до Охотского моря Эльга – Чумикан и порта для экспорта угля», – цитирует Харитонову РБК.
По ее словам, протяженность новой железной дороги составит около 500 километров. Ожидается, что новая ж/д ветка позволит поставлять 30 млн тонн угля в год.
Представитель «А-Проперти» сообщила, что строительство железной дороги и порта (нового угольного терминала в заливе Удская губа, в районе поселка Чумикан на побережье Охотского моря) займет «примерно пять лет» и проект будет реализован исключительно за счет средств группы Эльгинского угольного комплекса, собственных и привлеченных средств. «Привлечение субсидий и/или иных мер государственной поддержки в рамках данного проекта не предполагается», – подчеркнула Харитонова.
Напомним, 7 июля президент России Владимир Путин на совещании с кабмином по развитию БАМа и Транссиба обратил особое внимание на проблемы вывоза угля из Якутии и Бурятии. В тот же день гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал об обсуждении возможности строительства новой железнодорожной ветки в сторону Тихого океана для вывоза угля с Эльгинского месторождения в Якутии. Как уточнил Белозеров, «это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше» – «третья параллельная в сторону Тихого океана».
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