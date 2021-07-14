Основатель Yota предложил построить ветку БАМа за свой счет

Напомним, 7 июля президент России Владимир Путин
на совещании с кабмином по развитию БАМа и Транссиба обратил особое
внимание на проблемы вывоза угля из Якутии и Бурятии. В тот же день гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал
об обсуждении возможности строительства новой железнодорожной ветки в сторону Тихого океана для вывоза угля с Эльгинского месторождения в Якутии. Как уточнил Белозеров, «это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше» – «третья параллельная в сторону Тихого океана».