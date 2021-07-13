В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

РФПИ назвал фейком статью Reuters о сложностях с регистрацией "Спутник V" в EС

Анна Безрукова
22 минуты назад
РФПИ назвал примером фейковой новости публикацию издания Reuters о проблемах с регистрацией вакцины "Спутник V" в ЕС. Там сообщили, что продолжают взаимодействие с EMA по вопросам регистрации вакцины и ожидают этого в ближайшие месяцы. Об этом ТАСС рассказал представитель фонда.
Яркий пример fake news: РФПИ о публикации Reuters о "Спутник V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Публикация парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС базируется на ложных комментариях анонимных источников и выступает примером fake news и дезинформационной кампании против вакцины российского производства, организованной западным фармацевтическим лобби. В РФПИ ожидают, что регистрация вакцины со стороны EMA может случиться в ближайшие месяцы", - уточнили в РФПИ.
Также представитель РФПИ отметил, что в "статье Reuters присутствуют очень грубые ошибки и публикация вводит читателей в заблуждение по поводу вакцины "Спутник V", ее свойств, а также взаимодействия создателей препарата со специалистами EMA, о чем РФПИ предупреждал сотрудников Reuters еще до публикации".
Кроме этого, в фонде сообщили, что один из не анонимных экспертов в материале Reuters по вопросам взаимодействия с EMA - доктор Сесил Черкинский – выступил с официальным опровержением своей цитаты и обратился в Reuters с соответствующим посланием.
Ранее агентство Reuters разместило материал о том, что создатели "Спутника V" не смогли предоставить данные, которые соответствовали бы стандартным требованиям по одобрению в Евросоюзе.
Общество,Российский фонд прямых инвестиций,ЕС,Reuters,ИТАР-ТАСС,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители