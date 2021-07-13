Яркий пример fake news: РФПИ о публикации Reuters о "Спутник V"

РФПИ назвал примером фейковой новости публикацию издания Reuters о проблемах с регистрацией вакцины "Спутник V" в ЕС . Там сообщили, что продолжают взаимодействие с EMA по вопросам регистрации вакцины и ожидают этого в ближайшие месяцы. Об этом ТАСС рассказал представитель фонда.

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"Публикация парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС базируется на ложных комментариях анонимных источников и выступает примером fake news и дезинформационной кампании против вакцины российского производства, организованной западным фармацевтическим лобби. В РФПИ ожидают, что регистрация вакцины со стороны EMA может случиться в ближайшие месяцы", - уточнили в РФПИ.

Также представитель РФПИ отметил, что в "статье Reuters присутствуют очень грубые ошибки и публикация вводит читателей в заблуждение по поводу вакцины "Спутник V", ее свойств, а также взаимодействия создателей препарата со специалистами EMA, о чем РФПИ предупреждал сотрудников Reuters еще до публикации".

Кроме этого, в фонде сообщили, что один из не анонимных экспертов в материале Reuters по вопросам взаимодействия с EMA - доктор Сесил Черкинский – выступил с официальным опровержением своей цитаты и обратился в Reuters с соответствующим посланием.