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Нужен баланс: ЕСПЧ посчитал несправедливым отказ России от однополых браков

Анна Безрукова
34 минуты назад
В Европейском суде по правам человека назвали несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака. Инстанция призвала к введению в РФ юридической процедуры, позволяющей заключать такого рода отношения.
Это несправедливо: ЕСПЧ об отказе России от однополых браков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соответствующий релиз разместили на портале суда.
В документе учитывается статья российской Конституции, где понятие брака определено как "союз мужчины и женщины". Тем не менее, как полагают в ЕСПЧ, отказ в регистрации однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".
"Суд напрямую не налагает на страну обязательства по официальному признанию однополых союзов. Но это предусматривает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества", — уточняется в документе.
Также добавляется, что в таких случаях суд рекомендует выбирать "наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств при учете социальных и культурных условий ".
Власти России неоднократно подчеркивали, что официальный брак может заключаться только между мужчиной и женщиной. При этом отмечалось, что однополые пары в стране никто не ущемляет и не преследует.
Ранее сообщалось, что на днях в Государственную Думу внесли несколько проектов законов, целью которых выступает укрепление семьи, — в частности и поправки к Семейному кодексу. В том числе, сменившим пол запрещается усыновление детей и опекунство.
Общество,ЕСПЧ,Госдума,Россия,
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