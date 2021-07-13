Это несправедливо: ЕСПЧ об отказе России от однополых браков

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Соответствующий релиз разместили на портале суда.

В документе учитывается статья российской Конституции, где понятие брака определено как "союз мужчины и женщины". Тем не менее, как полагают в ЕСПЧ, отказ в регистрации однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".

"Суд напрямую не налагает на страну обязательства по официальному признанию однополых союзов. Но это предусматривает необходимость достижения справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества", — уточняется в документе.

Также добавляется, что в таких случаях суд рекомендует выбирать "наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств при учете социальных и культурных условий ".

Власти России неоднократно подчеркивали, что официальный брак может заключаться только между мужчиной и женщиной. При этом отмечалось, что однополые пары в стране никто не ущемляет и не преследует.