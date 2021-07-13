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Умирающему ребенку отказали в помощи со словами "мы не грузоперевозки"

Газета.Ruиещё 1
52 минуты назад
В Самарской области сотрудники паллиативной службы отказались везти в больницу умирающего ребенка с синдромом Тея-Сакса, сообщает kp.ru.
"Мы не грузоперевозки": умирающему ребенку отказали в помощи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам матери девочки, врачи диагностировали ребенку бронхит и опасались, что может быть пневмония. Педиатр советовала показаться пульмонологу, но нужного специалиста в сельской поликлинике за 200 км от Самары нет.
Поэтому мать обратилась в паллиативную службу, где девочка состояла на учете, однако к ним так и не приехали.
Вскоре девочка заболела еще сильнее. Среди симптомов была температура до 40 градусов и остановки дыхания. Сельские медики не справлялись с болезнью, поэтому посоветовали ехать в город.
«Скорая помощь ребенка в тяжелом состоянии везти отказалась, я позвонила в паллиативную службу, а там мне заявили: «Мы не грузоперевозки, вопросами транспортировки не занимаемся», — рассказала мать девочки.
Спустя пять часов ожидания одна из больниц Самары согласилась принять ребенка. Семье вызвали вертолет санавиации и привезли в город, где девочку быстро вылечили.
Ранее главный педиатр Москвы рассказал об особенностях COVID-19 у детей.
Общество,Комсомольская правда,
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