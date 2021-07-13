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В Туве впервые в РФ ограничат работу транспорта из-за пандемии

News.ru
25 минут назад
Из-за пандемии коронавируса в Туве ввели новые ограничительные меры для общественного транспорта, заведений общепита и ЗАГСов. В республике циркулируют британский и индийский штамм, система здравоохранения работает на пределе возможностей. Ранее о введении ограничения на движение общественного транспорта из-за ситуации с коронавирусом в каких-либо регионах России не сообщалось.
В России впервые ограничат работу транспорта из-за пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Исходя из обстановки, власти утвердили новые правила: кафе и рестораны работают только на вынос и с доставкой; заключение брака откладывается; общественный транспорт не будет работать в выходные.
Крайне безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования вынуждают власти принимать жесткие меры, — сообщает пресс-служба республики Тыва.
Свободных коек в больницах 16,2 процента, и количество уменьшается каждый день. Запаса лекарств осталось на полторы недели. Предполагается дефицит кислорода и средств индивидуальной защиты.
Ранее стало известно, что усилили коронавирусные ограничения власти Адыгеи.
Общество,Республика Тыва,Россия,
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