В Крыму нашли новый способ "заработка" на туристах

С началом сезона туризма на самых популярных курортах Крыма начали появляться нелегальные парковщики. Они занимаются сбором средств с ничего не подозревающих туристов на бесплатных парковках. Эта ситуация возмущает как местных жителей, так и гостей курортов.

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Так, в Ялте был задержан местный житель, бравший деньги с людей за использование бесплатной парковки возле Ливадийского дворца. Мужчина называл себя сотрудником дворца-музея и даже выдавал поддельные чеки на предоставление услуг.

После получения обращений граждан, а также появившихся сообщений в соцсетях, полиция приняла меры и задержала мошенника. В отношении него составили административные протоколы, передает корреспондент РИА ФАН.

В интернет выложили информацию, что при въезде в район канатной дороги на Ай-Петри — одно из важнейших туристических мест Большой Ялты — неизвестный предпринял попытку брать по 300 рублей с водителей за бесплатную парковку. После требований о предъявлении какие-либо документов мужчина начинал хамить собеседникам. Следует отметить, что парковщиками в таких отдаленных территориях, как правило, работают приезжие из других областей.

Также злоумышленники часто практикуют еще одну схему обмана граждан лжепарковщиками. Например, люди приезжают в какое-либо популярное место, затем к ним быстро подбегают какие-то непонятные люди и якобы пытаются оказать помощь в парковке.