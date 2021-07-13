Такое решение суд вынес после рассмотрения обращения трех однополых пар, которые ранее не смогли зарегистрировать брак в России.

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Например, в 2009 году Ирина Федотова и Ирина Шипитько обратились в Тверской районный суд Москвы с требованием оспорить решение ЗАГСа, однако их иск был отклонен.

По мнению суда, в России нарушили восьмую статью Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.

«[ЕСПЧ] признает, что страны-участницы могут выбрать наиболее подходящую им форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста (например, гражданское партнерство, гражданский союз или договор о солидарности)», — говорится в сообщении.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не может заставить Россию, как и другие страны, признать однополые браки, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя требование ЕСПЧ к России законодательно признать однополые союзы.

«Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. Тем более после принятия поправок в Конституцию, отвергающих произвольные и политизированные трактовки обязательств России перед Советом Европы», — считает сенатор.

По его словам, ЕСПЧ часто выступает как политический, а не правовой институт.

Ранее 13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары. Суд объединил иски трех пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак.

В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Документ разработан для реализации новых положений Конституции России, в которой брак называется союзом между мужчиной и женщиной.

Председатель комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему в России никогда не будут приняты однополые браки. Это объясняется тем, что отечественная конституция выше международных договоров, сообщает «РГ».

Крашенинников подчеркнул, что брак — это однозначно союз мужчины и женщины, а то, что люди одного пола живут вместе, — это исключительно их дело.

Сейчас в некоторых странах, прежде всего в европейских, тенденции меняются, стали признаваться однополые браки. Соответственно, если строго действовать по букве этих договоров, мы должны это учитывать. Но поскольку наша конституционная норма выше международных договоров, мы предотвращаем возможные споры и ненужные дискуссии, — добавил доктор юридических наук.

Совместное проживание людей одного пола юридически не будет считаться браком.

И, соответственно, нет правовых последствий в наследовании имущества, если нет завещания, — подытожил депутат.

Представители сексуальных меньшинств, заключающие однополый союз, не могут получить благословение в церкви. Об этом заявила в понедельник Конгрегация доктрины веры, распространив соответствующее пояснение.

"В некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении однополых пар", - отмечается в распространенном документе. "Ответ на вопрос "Обладает ли церковь полномочиями для их благословения" отрицательный", - говорится в разъяснении.

Решение обосновывается тем, что такое благословение не было бы "законным", поскольку даже постоянные однополые союзы не подпадают под определение брака - существующего между мужчиной и женщиной и "рождающего новую жизнь".

При этом не исключается благословение отдельных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. В Конгрегации доктрины веры, одной из старейших в Римской курии, подчеркивается, что церковь в праве "принимать и заботиться" о людях нетрадиционной сексуальной ориентации, которые "стремятся взращивать свою веру", пока "не получат помощи в понимании воли Божьей в их жизни". Далее в документе разъясняется природа таинств и их значение .