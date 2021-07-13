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Вопреки Конституции: ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки

Елена Прошина
1 час назад
Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар. Соответствующий релиз опубликован на сайте ЕСПЧ.
Такое решение суд вынес после рассмотрения обращения трех однополых пар, которые ранее не смогли зарегистрировать брак в России.
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Например, в 2009 году Ирина Федотова и Ирина Шипитько обратились в Тверской районный суд Москвы с требованием оспорить решение ЗАГСа, однако их иск был отклонен.
По мнению суда, в России нарушили восьмую статью Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.
«[ЕСПЧ] признает, что страны-участницы могут выбрать наиболее подходящую им форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста (например, гражданское партнерство, гражданский союз или договор о солидарности)», — говорится в сообщении.

Пушков отреагировал на требование ЕСПЧ признать однополые браки в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не может заставить Россию, как и другие страны, признать однополые браки, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя требование ЕСПЧ к России законодательно признать однополые союзы.
«Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. Тем более после принятия поправок в Конституцию, отвергающих произвольные и политизированные трактовки обязательств России перед Советом Европы», — считает сенатор.
По его словам, ЕСПЧ часто выступает как политический, а не правовой институт.
Ранее 13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары. Суд объединил иски трех пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак.
В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Документ разработан для реализации новых положений Конституции России, в которой брак называется союзом между мужчиной и женщиной.

Депутат ГД объяснил, почему Россия не признает однополые браки

Председатель комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему в России никогда не будут приняты однополые браки. Это объясняется тем, что отечественная конституция выше международных договоров, сообщает «РГ».
Крашенинников подчеркнул, что брак — это однозначно союз мужчины и женщины, а то, что люди одного пола живут вместе, — это исключительно их дело.
Сейчас в некоторых странах, прежде всего в европейских, тенденции меняются, стали признаваться однополые браки. Соответственно, если строго действовать по букве этих договоров, мы должны это учитывать. Но поскольку наша конституционная норма выше международных договоров, мы предотвращаем возможные споры и ненужные дискуссии, — добавил доктор юридических наук.
Совместное проживание людей одного пола юридически не будет считаться браком.
И, соответственно, нет правовых последствий в наследовании имущества, если нет завещания, — подытожил депутат.

В Ватикане отказались благословлять однополые пары

Представители сексуальных меньшинств, заключающие однополый союз, не могут получить благословение в церкви. Об этом заявила в понедельник Конгрегация доктрины веры, распространив соответствующее пояснение.
"В некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении однополых пар", - отмечается в распространенном документе. "Ответ на вопрос "Обладает ли церковь полномочиями для их благословения" отрицательный", - говорится в разъяснении.
Решение обосновывается тем, что такое благословение не было бы "законным", поскольку даже постоянные однополые союзы не подпадают под определение брака - существующего между мужчиной и женщиной и "рождающего новую жизнь".
При этом не исключается благословение отдельных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. В Конгрегации доктрины веры, одной из старейших в Римской курии, подчеркивается, что церковь в праве "принимать и заботиться" о людях нетрадиционной сексуальной ориентации, которые "стремятся взращивать свою веру", пока "не получат помощи в понимании воли Божьей в их жизни". Далее в документе разъясняется природа таинств и их значение .
"Церковь Господа не перестанет благословлять своих детей, но не может благословлять грех. Может благословить грешника, признавая его часть своего мироздания", - говорится в разъяснении.
Общество,Ирина Федотова,Алексей Пушков,Павел Крашенинников,ЕСПЧ,Совет Европы,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,Москва,Россия,
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