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Жара и новый штамм коронавируса повысили смертность в Москве в июне

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Экстремально жаркая погода и новый штамм коронавируса стали причинами повышения смертности в Москве за июнь. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Жара и новый штамм коронавируса повысили смертность в Москве в июне
Фото: ТАССТАСС
«Летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет: 2,78 процента, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, и 3,88 процента, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», — говорится в сообщении.
В Депздраве подчеркнули, что рост смертности в июне 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 3145 случаев. Всего за месяц в столице скончались 16 271 человек. В качестве основной или сопутствующей причины смерти за прошедший месяц COVID-19 отмечен в 5527 случаях летальных исходов.
Отмечается, что от COVID-19 как от основной причины скончались 4 886, а от других причин, но с сопутствующим заболеванием — 641.
Второй причиной повышенной смертности в ведомстве назвали аномальную жару, которая привела к обострению проблем сердечно-сосудистой системы.
Общество,Москва,
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