Жара и новый штамм коронавируса повысили смертность в Москве в июне

В Депздраве подчеркнули, что рост смертности в июне 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 3145 случаев. Всего за месяц в столице скончались 16 271 человек. В качестве основной или сопутствующей причины смерти за прошедший месяц COVID-19 отмечен в 5527 случаях летальных исходов.