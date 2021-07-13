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«Сушите зады»: таксисты в Сочи возмутились потерей заработка из-за туристов

Алиса Селезнёва
20 минут назад
Сочинские таксисты пожаловались, что туристы, едущие с пляжа, садятся в машину в мокрых купальниках и портят сидения. Видеозапись, сделанную возмущенным таксистом, опубликовало издание «Сочи24».
«Сушите зады»: таксисты в Сочи возмутились потерей заработка из-за туристов
Фото: ТАССТАСС
По словам таксиста, из-за туристов, которые не хотят снимать мокрый купальник или плавки, ему приходится уходить с линии, чтобы привести автомобиль в порядок, что сильно бьет по заработку.
«Неужели трудно переодеться?» — поинтересовался автор видео, демонстрируя мокрое сидение.
Однако пользователи соцсетей водителя не поддержали, напомнив, что таксисты в Сочи далеко не всегда соблюдают ПДД.
«От вашей манеры езды любой нормальный человек оставит мокрое место», «А может зад был сухой, а потом вы проехали на красный?» — отметили они.
Ранее Telegram-канал «Сочи 1» опубликовал видео ссоры, которая произошла между таксистом и пассажиром в городе-курорте. Водитель накричал на пассажира из-за того, что тот посоветовал ему выбрать другой маршрут. При этом женщине, снимавшей конфликт на камеру, таксист пригрозил разбить телефон.
Общество,Сочи,
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