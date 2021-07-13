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В России предложили увеличить отпуск: кого это коснется

Мария Иванова
1 час назад
Член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил добавить некурящим работникам в России десять дней отпуска. Об этом сообщает Russia Today.
В России предложили увеличить отпуск: кого это коснется
Фото: ТАССТАСС
О своем предложении Хамзаев рассказал в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Хамзаев заявил, что курящие сотрудники тратят на перекуры до 60 минут рабочего времени в день или около 20 дней в году.
Он подчеркнул, что издержки, связанные с курением работников, несут работодатели и государство.
По его мнению, дополнительные десять дней отпуска могут мотивировать курильщиков отказаться от вредной привычки.
Ранее Хамзаев предлагал сделать 7 апреля, Всемирный день здоровья, выходным и праздничным днем в РФ.
По задумке Хамзаева, россияне смогут посвятить этот день спорту. Свое предложение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, напротив, призывал сократить количество праздничных дней в стране из-за нездорового образа жизни россиян.
Также он выступал против введения четырехдневной рабочей недели в России. По его мнению, при четырехдневке жители страны начнут пить уже с четверга.
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