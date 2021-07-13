В России предложили увеличить отпуск: кого это коснется

Фото: ТАСС ТАСС

О своем предложении Хамзаев рассказал в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину . Хамзаев заявил, что курящие сотрудники тратят на перекуры до 60 минут рабочего времени в день или около 20 дней в году.

Он подчеркнул, что издержки, связанные с курением работников, несут работодатели и государство.

По его мнению, дополнительные десять дней отпуска могут мотивировать курильщиков отказаться от вредной привычки.

Ранее Хамзаев предлагал сделать 7 апреля, Всемирный день здоровья, выходным и праздничным днем в РФ.

По задумке Хамзаева, россияне смогут посвятить этот день спорту. Свое предложение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко

Депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко , напротив, призывал сократить количество праздничных дней в стране из-за нездорового образа жизни россиян.