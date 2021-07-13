Умер актер Ладислав Потмешил

Последние пять лет состояние Потмешила было крайне плачевным, он перенес четыре тяжелые операции, в том числе по удалению пораженного опухолью позвонка и огромной грыжи, и большую часть времени проводил в постели.
Ладислав родился в 1945 году в Праге и за карьеру, начавшуюся еще в 60-е, снялся более чем в ста фильмах и сериалах.
Среди них - "Эшелон из рая", "Место в толпе", "31 градус в тени" Вайса - криминальная драма 1965 года, взявшая приз Берлинского МКФ, комедия "Похождения красавца-драгуна", фантастика "Тайна стального города", "Арабела возвращается", линейка "Жил-был полицейский".