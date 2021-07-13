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Умер актер Ладислав Потмешил

Российская Газета
1 час назад
12 июля в возрасте 75 лет скончался хорошо известный нашему зрителю чехословацкий, чешский актер Ладислав Потмешил. Об этом сообщает Blesk, уточняя: причиной смерти актера стал рак.
Умер актер Ладислав Потмешил
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
Последние пять лет состояние Потмешила было крайне плачевным, он перенес четыре тяжелые операции, в том числе по удалению пораженного опухолью позвонка и огромной грыжи, и большую часть времени проводил в постели.
Ладислав родился в 1945 году в Праге и за карьеру, начавшуюся еще в 60-е, снялся более чем в ста фильмах и сериалах.
Среди них - "Эшелон из рая", "Место в толпе", "31 градус в тени" Вайса - криминальная драма 1965 года, взявшая приз Берлинского МКФ, комедия "Похождения красавца-драгуна", фантастика "Тайна стального города", "Арабела возвращается", линейка "Жил-был полицейский".
Общество,Ладислав Потмешил,
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