Умер актер Ладислав Потмешил

12 июля в возрасте 75 лет скончался хорошо известный нашему зрителю чехословацкий, чешский актер Ладислав Потмешил . Об этом сообщает Blesk, уточняя: причиной смерти актера стал рак.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Последние пять лет состояние Потмешила было крайне плачевным, он перенес четыре тяжелые операции, в том числе по удалению пораженного опухолью позвонка и огромной грыжи, и большую часть времени проводил в постели.

Ладислав родился в 1945 году в Праге и за карьеру, начавшуюся еще в 60-е, снялся более чем в ста фильмах и сериалах.