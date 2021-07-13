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Названы сроки регистрации «Спутник V» в ЕС

Lenta.ru
15 минут назад
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить одобрение регулятора ЕС осенью. Такие сроки назвал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC-TV18.
РФПИ ожидает регистрации «Спутника V» в ЕС осенью
Фото: ТАССТАСС
Дмитриев отметил, что российские разработчики вакцины ведут продуктивный диалог с Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
«Мы ожидаем одобрение от ЕМА осенью. Пока мы не получали никаких значимых негативных комментариев», — отметил он.
Ранее Дмитриев сообщил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже осенью. По его словам, это может произойти в сентябре или октябре, но точные сроки зависят от самой организации.
На данный момент российскую вакцину зарегистрировали в 67 странах. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.
Общество,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,ЕС,
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