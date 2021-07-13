РФПИ ожидает регистрации «Спутника V» в ЕС осенью

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали в 67 странах. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.