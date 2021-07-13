Пока вы спали: Путин ответил на русско-украинский вопрос

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Путин ответил на русско-украинский вопрос

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Украину «шаг за шагом» втягивают в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить страну в плацдарм против России . Об этом в опубликованной на сайте Кремля статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил президент Владимир Путин. http://kremlin.ru/events/president/news/66181

«Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина – не Россия» уже не устраивала [западные страны]. Потребовалась «анти-Россия», с чем мы никогда не смиримся. Заказчики этого проекта взяли за основу еще старые наработки польско-австрийских идеологов создания «антимосковской Руси». И не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины», - подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что ранее и Речи Посполитой, и Австро-Венгрии, и нацистам, в отличие от России, не нужны были ни сами украинцы, ни украинская культура, а только лишь территории, ресурсы и «рабы».

Россиян предупредили о новых мошенничествах на фоне вакцинации

На фоне кампании по массовой вакцинации от коронавируса в России активизировались мошенники. Преступники пытаются получить доступ к банковским счетам россиян под предлогом «начисления бонусов» за прививки, а также предлагают оплатить «настоящий» сертификат о вакцинации. Об этом пишут «Известия».

По данным МВД, цена поддельного сертификата о вакцинации на черном рынке составляет от одной до 15 тысяч рублей. С начала года в Москве было возбуждено 55 уголовных дел о незаконной реализации поддельных справок об отрицательных ПЦР-тестах, выявлении антител к вирусу, медицинских противопоказаниях к вакцинации, а также прививочных сертификатов.

Литва потребовала санкций против Белоруссии

Вильнюс призвал ЕС ввести пятый пакет санкций против белорусских властей, обвинив официальный Минск в использовании нелегальных мигрантов в качестве давления на европейские страны. При этом, по данным пограничников, Литва задержала уже 1676 нелегальных мигрантов, пришедших из Белоруссии, что в 20 раз больше, чем за весь 2020 год, пишет «Независимая газета».

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в свою очередь предупредила, что ЕС перестанет выдавать визы белорусам, если нелегальная миграция не остановится. Однако в Минске завили, что из-за введенных ЕС санкций на борьбу с нелегальными мигрантами у страны сейчас просто нет денег.

В Грузии усмотрели «руку России»

Избиение 5 июля журналистов и участников акции ЛГБТ в Тбилиси, а также смерть от побоев оператора телеканала «Пирвели» («Первый») Александра Лашкарава привели к резкому обострению политической ситуации в Грузии. Об этом сообщает «Независимая газета».

По данным издания, ряд грузинских оппозиционеров и активистов утверждает, что политика правящей партии «Грузинская мечта», которая не сумела предотвратить жестокие избиения, преследует цель – «показать» Западу несовместимый с западным менталитет грузин, а также отвернуть Запад от Грузии». Одним из доказательств антизападного и пророссийского курса властей они предложили считать сожженный 5 июля флаг Евросоюза.

Визит талибов в Россию встревожил Израиль

«Хезболла», Военные успехи «Талибана» * в Афганистане и визиты представителей движения в Москву и Тегеран могут иметь последствия в виде «кошеризации» экстремистов. В частности, признание рано или поздно получат такие организации, как ХАМАС заявил израильский обозреватель The Jerusalem Post Сет Францман (Seth J. Frantzman).

Он отметил, что до настоящего времени международное сообщество почти не оказывало давления на эти группировки, а успехи талибов повышают их шансы легализоваться.