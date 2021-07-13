Пока вы спали: Путин ответил на русско-украинский вопрос

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Путин ответил на русско-украинский вопрос
Украину
«шаг за шагом» втягивают в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить страну в плацдарм против России
. Об этом в опубликованной на сайте Кремля
статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил президент Владимир Путин. http://kremlin.ru/events/president/news/66181
«Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина – не Россия» уже не устраивала [западные страны]. Потребовалась «анти-Россия», с чем мы никогда не смиримся. Заказчики этого проекта взяли за основу еще старые наработки польско-австрийских идеологов создания «антимосковской Руси». И не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины», - подчеркнул глава государства.
Он также напомнил, что ранее и Речи Посполитой, и Австро-Венгрии, и нацистам, в отличие от России, не нужны были ни сами украинцы, ни украинская культура, а только лишь территории, ресурсы и «рабы».
Россиян предупредили о новых мошенничествах на фоне вакцинации
На фоне кампании по массовой вакцинации от коронавируса в России активизировались мошенники. Преступники пытаются получить доступ к банковским счетам россиян под предлогом «начисления бонусов» за прививки, а также предлагают оплатить «настоящий» сертификат о вакцинации. Об этом пишут
«Известия».
По данным МВД, цена поддельного сертификата о вакцинации на черном рынке составляет от одной до 15 тысяч рублей. С начала года в Москве было возбуждено 55 уголовных дел о незаконной реализации поддельных справок об отрицательных ПЦР-тестах, выявлении антител к вирусу, медицинских противопоказаниях к вакцинации, а также прививочных сертификатов.
Литва потребовала санкций против Белоруссии
Вильнюс призвал ЕС
ввести пятый пакет санкций против белорусских властей, обвинив официальный Минск в использовании нелегальных мигрантов в качестве давления на европейские страны. При этом, по данным пограничников, Литва задержала уже 1676 нелегальных мигрантов, пришедших из Белоруссии, что в 20 раз больше, чем за весь 2020 год, пишет
«Независимая газета».
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в свою очередь предупредила, что ЕС перестанет выдавать визы белорусам, если нелегальная миграция не остановится. Однако в Минске завили, что из-за введенных ЕС санкций на борьбу с нелегальными мигрантами у страны сейчас просто нет денег.
В Грузии усмотрели «руку России»
Избиение 5 июля журналистов и участников акции ЛГБТ в Тбилиси, а также смерть от побоев оператора телеканала «Пирвели» («Первый») Александра Лашкарава привели к резкому обострению политической ситуации в Грузии. Об этом сообщает
«Независимая газета».
По данным издания, ряд грузинских оппозиционеров и активистов утверждает, что политика правящей партии «Грузинская мечта», которая не сумела предотвратить жестокие избиения, преследует цель – «показать» Западу несовместимый с западным менталитет грузин, а также отвернуть Запад от Грузии». Одним из доказательств антизападного и пророссийского курса властей они предложили считать сожженный 5 июля флаг Евросоюза.
Визит талибов в Россию встревожил Израиль
Военные успехи «Талибана»
* в Афганистане и визиты представителей движения в Москву и Тегеран могут иметь последствия в виде «кошеризации» экстремистов. В частности, признание рано или поздно получат такие организации, как ХАМАС
и «Хезболла»
, заявил
израильский обозреватель The Jerusalem Post Сет Францман (Seth J. Frantzman).
Он отметил, что до настоящего времени международное сообщество почти не оказывало давления на эти группировки, а успехи талибов повышают их шансы легализоваться.
*признана террористической организацией и запрещена в России