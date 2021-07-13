Пока вы в маске: россиянам раскрыли правила возвращения из-за границы

Роспотребнадзор напомнил новые правила возвращения из-за границы

Граждане России при возвращении на родину после пребывания за рубежом должны сдать тест на коронавирусную инфекцию, если они не прошли вакцинацию и не болели COVID-19 в течение последнего полугода. Это следует из постановления Главного государственного санитарного врача РФ, о котором напомнили в Роспотребнадзоре

Опрос: каждый девятый житель России столкнулся с «ковидной» дискриминацией

Опрос: каждый девятый житель России столкнулся с «ковидной» дискриминацией. В приёме на работу из-за отсутствия прививки было отказано 11% наших сограждан. Это следует из данных опроса, проведённого сервисом SuperJob. 73% респондентов смогли получить должность, несмотря на непройденную вакцинацию. При этом в Москве, где власти обязали привить 60% сотрудников определённых сфер деятельности, с «ковидной дискриминацией» столкнулись 15% респондентов.

Врач рассказала о привитых распространителях COVID

Вакцинированным гражданам необходимо носить защитные маски, поскольку они могут стать "супер-распространителями" коронавируса, заявил в беседе с порталом ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок . Он пояснил, что даже при наличии прививки человек может получить дозу вируса, которая преодолеет иммунитет и станет причиной заболевания.

Стопкоронавирус.рф перестал публиковать статистику по COVID-19

Сайт "Стопкоронавирус.рф" перестал отображать статистику активных случаев COVID-19 в регионах, по состоянию на 12 июля графа "Активные" исчезла из раздела, который посвящен ситуации с коронавирусом в регионах. В АНО "Национальные приоритеты", которая управляет порталом "Стопкоронавирус.рф", сообщили РБК, что портал решил убрать эти данные как неинформативные из-за их неправильной интерпретации в СМИ.

ВОЗ сочла недоказанной пользу бустерных доз