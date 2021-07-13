Братьев и сестер начнут зачислять в одну школу

Согласно поправкам в Семейный кодекс, если брат или сестра уже зачислен в школу или детский сад, второй ребёнок имеет приоритетное право на обучение в том же учреждении. Если до этого родителям приходилось доказывать родство своих детей, чтобы те учились в одной школе, то новая норма позволяет избежать бюрократии.