В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В России братьев и сестёр начнут зачислять в одну школу

News.ru
1 час назад
В России вступило в силу новое правило по записи в школу, согласно которому братьев и сестёр будут зачислять в одно образовательное учреждение вне зависимости от их прописки, пишет «Парламентская газета».
Братьев и сестер начнут зачислять в одну школу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно поправкам в Семейный кодекс, если брат или сестра уже зачислен в школу или детский сад, второй ребёнок имеет приоритетное право на обучение в том же учреждении. Если до этого родителям приходилось доказывать родство своих детей, чтобы те учились в одной школе, то новая норма позволяет избежать бюрократии.
Ранее правительство утвердило правила назначения единовременной выплаты на школьников к началу нового учебного года. Речь идёт о сумме в 10 тысяч рублей, которую получат родители всех детей школьного возраста. Право на единовременную выплату имеют родители, усыновители, попечители и опекуны детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года.
Общество,Парламентская газета,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители