Братьев и сестер начнут зачислять в одну школу

Согласно поправкам в Семейный кодекс, если брат или сестра уже зачислен в школу или детский сад, второй ребёнок имеет приоритетное право на обучение в том же учреждении. Если до этого родителям приходилось доказывать родство своих детей, чтобы те учились в одной школе, то новая норма позволяет избежать бюрократии.
Ранее правительство утвердило правила назначения единовременной выплаты на школьников к началу нового учебного года. Речь идёт о сумме в 10 тысяч рублей, которую получат родители всех детей школьного возраста. Право на единовременную выплату имеют родители, усыновители, попечители и опекуны детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года.