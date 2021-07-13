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Некурящим работникам предложили увеличить отпуск на десять дней

Деловая газета "Взгляд"иещё 19
1 час назад
Некурящим работникам следует увеличить ежегодный отпуск на десять дней, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. Эту идею он изложил в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.
Некурящим работникам предложили увеличить отпуск
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам автора документа, пагубная привычка отнимает у курящих до часа рабочего времени в день. Таким образом, за год на это тратится примерно 20 рабочих дней.
«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», – передает RT слова Хамзаева.
Он подчеркнул, что издержки, связанные с курением сотрудников, вынуждены нести работодатели и государство.
Поощрение в виде увеличения отпуска станет поводом для курильщиков отказаться от вредной привычки, уверен член Общественной палаты.
Ранее Минздрав заявил о резком снижении распространенности курения в России.
Общество,Султан Хамзаев,Михаил Мишустин,Минздрав РФ,Общественная палата России,
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