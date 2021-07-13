Некурящим работникам предложили увеличить отпуск

По словам автора документа, пагубная привычка отнимает у курящих до часа рабочего времени в день. Таким образом, за год на это тратится примерно 20 рабочих дней.
«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», – передает RT слова Хамзаева.
Он подчеркнул, что издержки, связанные с курением сотрудников, вынуждены нести работодатели и государство.
Поощрение в виде увеличения отпуска станет поводом для курильщиков отказаться от вредной привычки, уверен член Общественной палаты.