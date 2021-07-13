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Блогерша «выгуляла» парня на поводке и сняла все это на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
14-летняя блогерша из Нальчика Аида опубликовала видео, на котором она “выгуливает” своего парня на поводке, после чего столкнулась с агрессией в социальных сетях.
Видео было опубликовано в аккаунтах instagram и tik-tok с неоднозначной подписью.
«Согласитесь, если бы было наоборот и на верёвке была бы девочка, это считалось бы нормой. Комментарии были бы "тигр", "лев" и так далее», — подписала Аида в комментариях.
После публикации видео на девушку обрушились оскорбления и угрозы. Пользователи посоветовали уезжать и республики как можно скорее. Также комментаторы посчитали, что парень на поводке опозорил себя и пал ниже плитки, по которой идёт.
Как сообщает блогер, она покинула Нальчик за день до публикации видеоролика.
Общество,Видео,Нальчик,
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