14-летняя блогерша из Нальчика Аида опубликовала видео, на котором она “выгуливает” своего парня на поводке, после чего столкнулась с агрессией в социальных сетях.
Видео было опубликовано в аккаунтах instagram и tik-tok с неоднозначной подписью.
«Согласитесь, если бы было наоборот и на верёвке была бы девочка, это считалось бы нормой. Комментарии были бы "тигр", "лев" и так далее», — подписала Аида в комментариях.
После публикации видео на девушку обрушились оскорбления и угрозы. Пользователи посоветовали уезжать и республики как можно скорее. Также комментаторы посчитали, что парень на поводке опозорил себя и пал ниже плитки, по которой идёт.
Как сообщает блогер, она покинула Нальчик за день до публикации видеоролика.