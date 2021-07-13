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Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации

РИА Новости
24 минуты назад
Вакцинированным гражданам необходимо носить защитные маски, поскольку они могут стать "супер-распространителями" коронавируса, заявил в беседе с порталом ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Врач рассказала о привитых распространителях COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он пояснил, что даже при наличии прививки человек может получить дозу вируса, которая преодолеет иммунитет и станет причиной заболевания.
"Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус", — подчеркнул Болибок.
Иммунолог отметил, что при непосредственном контакте с инфицированным защитная маска снижает шанс заражения примерно в двадцать пять раз.
Кроме того, ношение маски вирусоносителем снижает вероятность заражения окружающих в четыре раза, заключил Болибок.
Общество,Наука и техника,Владимир Болибок,
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