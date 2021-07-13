Требования к охотникам ужесточат в России

Власти намерены ввести требования, которые ужесточат получение охотничьего билета из-за доступа к оружию. Несколько министерств уже разрабатывают соответствующие поправке в закон об охоте, пишут «Известия».

Согласно новым требованиям, кандидаты на получение билета будут обязаны проходить обучение по охотничьему минимуму: правила охоты, основы биологии диких животных, техника безопасности. Также будущие охотники должны иметь справку, что у них нет медицинских противопоказаний к владению оружием.

Препятствием к получению могут стать психические расстройства, болезни глаз (снижение зрение).

На сегодня охотничий билет может получить любой, кто достиг 18 лет, у кого нет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Что касается охотничьего минимума, то с ним всего лишь нужно ознакомиться под роспись. После этого охотник может оформить лицензию на приобретение оружия.