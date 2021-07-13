Выявлено серьезное осложнение от вакцины J&J

Ранее стало известно, что вакцина компании Johnson & Johnson не рекомендуется к использованию людям с болезнью Кларксона. Об этом говорится на сайте Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Эта болезнь характеризуется повышенной проницаемостью капилляров. ЕМА рекомендовало включить данный синдром в список побочных эффектов вакцины.