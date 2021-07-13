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Выявлено серьёзное последствие вакцинации препаратом J&J

News.ruиещё 9
57 минут назад
Использование вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson может грозить развитием редкого заболевания. Об этом говорится в обновлённом отчёте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Выявлено серьезное осложнение от вакцины J&J
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В документе отмечается, что «в течение 42 дней после использования вакцины от Johnson & Johnson повышается риск развития синдрома Гийена-Барре». Это редкое заболевание, при котором иммунная система атакует нервные клетки.
Ранее стало известно, что вакцина компании Johnson & Johnson не рекомендуется к использованию людям с болезнью Кларксона. Об этом говорится на сайте Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Эта болезнь характеризуется повышенной проницаемостью капилляров. ЕМА рекомендовало включить данный синдром в список побочных эффектов вакцины.
Общество,Наука и техника,Johnson & Johnson,Соединенные Штаты,
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