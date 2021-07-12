В Сети обсудили изгнание неподобающе одетой туристки

Напомним, сами изгнанные из гостиницы путешественники записали и опубликовали на YouTube видео под названием "Крым - это шлак".

А представители отеля заявили, что семейная пара якобы избивала их сотрудников, причем для подтверждения этого у них имеются кадры с камер видеонаблюдения. Помимо всего, в отеле рассказали, что молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и, не стесняясь детей, «нападали на сотрудников гостиницы».