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«Молодцы крымчане»: в Сети обсудили изгнание неподобающе одетой туристки из отеля

Анна Безрукова
1 час назад
Владельцы одного из отелей в Крыму выгнали жильцов, так как, по их словам, жена их постояльца пришла на ужин в купальнике. Эта история получила широкий резонанс у пользователей интернета, хотя мнения людей разделились. Так, многие читатели «Рамблера» поддержали крымских отельеров.
В Сети обсудили изгнание неподобающе одетой туристки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«И правильно сделали», - написала Алла Соколова.

«Молодцы крымчане. Нужно было её вообще утопить в туалете и слить воду. Ишь, разговелась на курорте. Попробовала в какой-нибудь другой стране. Штраф бы зашкалил и тоже выгнали», - считает пользователь с ником «Делич Делич».

«С хамами нужно только так, по другому они не понимают», - поддержала других пользователей Ирина Пуртова.

«Выгнали - правильно сделали. Надо бы еще и штраф тысяч 50 с них содрать. Совсем обнаглели, скорее всего москвичи, забыли напрочь правила приличия», - высказал свое мнение по ситуации Vlad Besfamilny.
Но нашлись и те, кто попытался оправдать поведение россиян.
Как написал читатель с ником «Желтый жилет», «россияне в Крыму имеют полное право заходить в любой местный ресторан хоть без трусов! Это их полное право на основании принадлежности Крыма России».
Напомним, сами изгнанные из гостиницы путешественники записали и опубликовали на YouTube видео под названием "Крым - это шлак".
А представители отеля заявили, что семейная пара якобы избивала их сотрудников, причем для подтверждения этого у них имеются кадры с камер видеонаблюдения. Помимо всего, в отеле рассказали, что молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и, не стесняясь детей, «нападали на сотрудников гостиницы».
Общество,Алла Соколова,Республика Крым,
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