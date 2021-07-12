В Сети обсудили изгнание неподобающе одетой туристки

Владельцы одного из отелей в Крыму
выгнали жильцов, так как, по их словам, жена их постояльца пришла на ужин в купальнике. Эта история получила широкий резонанс у пользователей интернета, хотя мнения людей разделились. Так, многие читатели «Рамблера» поддержали
крымских отельеров.
А представители отеля заявили, что семейная пара якобы избивала их сотрудников, причем для подтверждения этого у них имеются кадры с камер видеонаблюдения. Помимо всего, в отеле рассказали, что молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и, не стесняясь детей, «нападали на сотрудников гостиницы».