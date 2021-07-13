Битва за наследство: первая жена Грачевского подала в суд

Вдова режиссера Бориса Грачевского, актриса и певица Екатерина Белоцерковская заявила, что первая жена худрука «Ералаша» Галина Грачевская, с которой он развелся более 12 лет назад, подала в суд и хочет получить долю имущества.
— Я не хотела ничего, кроме справедливости и тихого разрешения нашего вопроса. Указала у нотариуса всех наследников, а ведь старшая дочь Бори не общалась с ним 17 лет! — рассказала она.
Актриса добавила, что после развода с первой супругой Грачевский оставил ей все и «ушел с одним чемоданом на съемную квартиру». Теперь Грачевская, по словам вдовы режиссера, хочет лишить всего наследства его сына и дочь — Филиппа и Василису.
Первую жену Грачевского до этого все устраивало — у нее остались три квартиры, дачи, гаражи и машина, она также каждый месяц получала конверт с деньгами до рождения Василисы, посетовала Белоцерковская на странице в Instagram.
Ранее актриса раскрыла детали отношений с Грачевским. Она рассказала, что в их романе было много сложностей. Режиссер четыре раза звал Белоцерковскую замуж, однако она отказывала из-за плохого отношения к ней окружения Грачевского — многие считали, что она — охотница за деньгами. По этой причине актриса и отказалась брать его фамилию, когда пара все-таки поженилась.