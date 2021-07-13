Битва за наследство: первая жена Грачевского подала в суд

Актриса добавила, что после развода с первой супругой Грачевский оставил ей все и «ушел с одним чемоданом на съемную квартиру». Теперь Грачевская, по словам вдовы режиссера, хочет лишить всего наследства его сына и дочь — Филиппа и Василису.