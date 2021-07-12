Авиакомпании будут проверять персонал на COVID каждые три дня

Ранее возмущение авиакомпаний вызвало решение властей Краснодарского края. Они обязали экипажи самолётов предоставлять сертификат о вакцинации при заселении в гостиницы. Тогда источники РБК отмечали , что перевозчики «просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами». Из-за нововведений «Победа» и «Уральские авиалинии
» допускали, что будут отменять рейсы на черноморские курорты. Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков
просил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева
вывести пилотов и бортпроводников из-под требования.