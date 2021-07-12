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«Колоссальные деньги». Авиакомпании обязали проверять персонал на COVID-19 каждые три дня

Секрет Фирмы
21 минуту назад
Российские власти обязали авиакомпании проверять пилотов и бортпроводников на коронавирусную инфекцию каждые три дня, узнали журналисты. Ранее такое правило действовало только на определённых международных рейсах. По мнению перевозчиков, на выполнение указа нужны «колоссальные деньги» ­— тестирование каждого экипажа на COVID-19 обойдётся в тысячи рублей.
Авиакомпании будут проверять персонал на COVID каждые три дня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
О новом требовании Росавиации сообщил Forbes со ссылкой на источник в крупной авиакомпании и источник в большом туроператоре. Аналогичную информацию представил РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства Олега Сторчевого, в котором и содержится требование. Представитель Росавиации подтвердил его подлинность, отказавшись комментировать документ.
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Источник РБК, близкий к Росавиации, отметил, что раньше ведомство не указывало, как часто тестировать персонал, оставляя это на усмотрение самих перевозчиков. Собеседник Forbes в одной из крупных авиакомпаний отметил, что новые требования приведут к дополнительным «колоссальным» расходам. По его словам, тестирование каждого экипажа будет стоить от 15 000 до 20 000 рублей.
Ранее возмущение авиакомпаний вызвало решение властей Краснодарского края. Они обязали экипажи самолётов предоставлять сертификат о вакцинации при заселении в гостиницы. Тогда источники РБК отмечали , что перевозчики «просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами». Из-за нововведений «Победа» и «Уральские авиалинии» допускали, что будут отменять рейсы на черноморские курорты. Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков просил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вывести пилотов и бортпроводников из-под требования.
Власти Кубани анонсировали новые правила посещения региона для туристов 9 июля. Приезжающих без сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о получении первой дозы начнут штрафовать на 30 000 рублей. Аналогичное наказание грозит тем, кто приедет в Краснодарский край, но за три дня так и не сделает прививку.
Общество,Андрей Калмыков,Вениамин Кондратьев,Уральские авиалинии,Росавиация,РБК,Forbes,
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