Чиновники объяснили покрасневшее Черное море

В администрации Геленджика объяснили, что Черное море в городе покраснело из-за водорослей-макрофитов, но на качестве воды это никак не отразилось. Об этом сообщает ТАСС

Фото: ТАСС ТАСС

12 июля в соцсетях появилась запись, снятая на море в Геленджике. На ней видно, что вода там приобрела красный оттенок.

По данным администрации, запись была сделана в селе Прасковеевка у скалы Парус.

Чиновники подчеркнули, что это нормальное природное явление.

«Поводов для паники нет», - отмечается в сообщении.

В администрации объяснили, что макрофиты разрастаются из-за высокой температуры воды, но они безопасны и совершенно нетоксичны.