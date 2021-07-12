Чиновники объяснили покрасневшее Черное море

В администрации Геленджика
объяснили, что Черное море в городе покраснело из-за водорослей-макрофитов, но на качестве воды это никак не отразилось. Об этом сообщает ТАСС
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12 июля в соцсетях появилась запись, снятая на море в Геленджике. На ней видно, что вода там приобрела красный оттенок.
По данным администрации, запись была сделана в селе Прасковеевка у скалы Парус.
Чиновники подчеркнули, что это нормальное природное явление.
«Поводов для паники нет», - отмечается в сообщении.
В администрации объяснили, что макрофиты разрастаются из-за высокой температуры воды, но они безопасны и совершенно нетоксичны.
В марте этого года вода покраснела у побережья Новороссийска. Анализ проб установил наличие в море многочисленных фрагментов мелких макрофитов. Их обилие объяснили последствиями шторма.