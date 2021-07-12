Известный художник Кошелохов умер от коронавируса

В творческих кругах Бориса Кошелохова знали под прозвищем Боб. Борис Кошелохов провел более 25 персональных выставок. В 1977 году он организовал группу художников-нонконформистов "Летопись". Мастерская художника располагалась в арт-центре "Пушкинская, 10" в Санкт-Петербурге.
Работы Кошелохова выставлены в Русском музее, областных музеях Севастополя, Хабаровска, в государственном музее Нюрнберга. Также они экспонируются в музеях Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Бельгии, Англии, Польши, Чехии, США, Японии, Южной Кореи.