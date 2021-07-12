Известный художник Кошелохов умер от коронавируса

В творческих кругах Бориса Кошелохова знали под прозвищем Боб. Борис Кошелохов провел более 25 персональных выставок. В 1977 году он организовал группу художников-нонконформистов "Летопись". Мастерская художника располагалась в арт-центре "Пушкинская, 10" в Санкт-Петербурге.