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Художник Борис Кошелохов умер после заражения коронавирусом

Газета.Ru
26 минут назад
В Мариинской больнице в Санкт-Петербурге умер советский и российский художник-авангардист Борис Кошелохов, сообщает "Петербургский дневник". Причиной смерти называют коронавирусную инфекцию.
Известный художник Кошелохов умер от коронавируса
Фото: FacebookFacebook
В творческих кругах Бориса Кошелохова знали под прозвищем Боб. Борис Кошелохов провел более 25 персональных выставок. В 1977 году он организовал группу художников-нонконформистов "Летопись". Мастерская художника располагалась в арт-центре "Пушкинская, 10" в Санкт-Петербурге.
Работы Кошелохова выставлены в Русском музее, областных музеях Севастополя, Хабаровска, в государственном музее Нюрнберга. Также они экспонируются в музеях Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Бельгии, Англии, Польши, Чехии, США, Японии, Южной Кореи.
Общество,газета "Петербургский дневник",Санкт-Петербург,
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